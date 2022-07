Palermo, Brambati: “Dimissioni Baldini? Questione d’orgoglio. Su Juric e Vagnati…”

JURIC-VAGNATI - "Non so la questione, il motivo della lite. E' logico che oggi queste situazioni succedono come succedevano 30 anni fa. Ne ho viste di scazzottate negli spogliatoi ma non c'erano tutti questi media. Professionisti come loro dovrebbero stare attenti. Io quando iniziati al Torino c'era una squadra forte e mi ricordo a Verona Radice che riprese alcuni giocatori, compreso Dossena. Volarono parole grosse nello spogliatoio e se non fosse arrivato Zaccarelli sarebbe successo un macello. Ma le telecamere non c'erano. Qui ci sono di mezzo due uomini maturi che dovrebbero cercare di non arrivare a certe scene. Non è stata una bella immagine, credo che sia una cosa talmente personale che non so se si potrà ricucire. Non credo che al presidente abbia fatto piacere, così come ai tifosi e ai giocatori. Vedere una scena del genere non ti dà la sensazione di unità di intenti".