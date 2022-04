Palermo, box hospitality con vista campo e servizio ristorante al “Renzo Barbera”

Sono da oggi attivi e disponibili per gli sponsor al "Renzo Barbera" i box hospitality con vista campo e servizio ristorante

E' in corso Palermo-Picerno, gara valida per la trentacinquesima giornata del Girone C di Serie C. La novità al "Renzo Barbera" è rappresentata dai nuovissimi box hospitality con vista campo e servizio ristorante, disponibili già da oggi per gli sponsor del club rosanero.