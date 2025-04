Palermo, Bovo torna in rosanero: guiderà l’under 17

L'ex difensore torna in Sicilia

Cesare Bovo torna a Palermo . Dopo aver fatto parte dello staff di Corini durant e la scorsa stagione con il ruolo di collaboratore tecnico , l'ex difensore rosanero guiderà il Palermo Under 17, sostituendo Dario Golesano.

IL COMUNICATO

La scelta è stata resa ufficiale tramite un comunicato della società: "Il Palermo FC comunica di aver affidato a Cesare Bovo la guida tecnica della formazione Under 17 in sostituzione dell’allenatore Dario Golesano, a cui va il ringraziamento del Club per il lavoro svolto. A Bovo il bentornato e le congratulazioni da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".