Palermo, Bovo: “Piazza che mi ha dato tanto. Purtroppo l’esperienza non è potuta continuare”

IL RAPPORTO CON PALERMO E L'ADDIO DA COLLABORATORE

L'ex centrale ha parlato del rapporto con Palermo e dell'addio da collaboratore: "Sono stato contento di tornare nel Palermo grazie a Rinaudo. Purtroppo quest’anno l’esperienza non è potuta continuare. Sicuramente ho voglia di continuare a fare questo mestiere, credo di averne le capacità. Palermo è una piazza che mi ha dato tanto, per me de calciatore sono stati gli anni migliori della carriera. Purtroppo le cose non sono andate come speravo, però il calcio è anche questo e ci sono scelte e decisioni che non dipendono da te: a volte va come vuoi e altre meno. Ricominciare a lavorare con Liverani? Con Fabio ho un ottimo rapporto, due anni fa quando è capitata l’occasione di andare al Palermo mi sono staccato perché per me tornare in rosanero era importante sul piano professionale e personale. Quello che porterà il futuro vedremo. Devo capire se iniziare un percorso solitario - ha concluso - o provare ancora a dare una mano ad un allenatore".