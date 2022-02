Palermo, bivio Virtus Francavilla: match spartiacque verso l’odissea dei playoff

Verso Virtus Francavilla-Palermo, match spartiacque in chiave playoff. La squadra di Baldini punta il terzo posto occupato dai pugliesi, a +5, ma i rosanero hanno ancora una gara da recuperare. Obiettivo alla portata per De Rose e compagni

"Una partita per evitarne un’altra. O forse pure due, se non addirittura tre", inizia così l'analisi del noto quotidiano locale "Giornale di Sicilia", che descrivere il possibile vantaggio che potrebbe derivare dal piazzamento in classifica del Palermo in ottica playoff.

Intanto, in settimana, la Lega Pro, ha comunicato le date che riguardano la fase finale del campionato di Serie C, con il programma completo delle gare dei playoff. Partendo dal quinto posto, gli spareggi inizierebbero l'1 maggio, per un totale di 10 match da giocare e non ci sarebbero poi così tanti vantaggi nella fase nazionale. Da quarto, il Palermo avrebbe qualche giorno in più di pausa, visto che entrerebbe in gioco dalla seconda fase in programma il 4 maggio, giocando in totale 9 gare. La terza classificata di partite ne giocherà otto. mentre la seconda invece scenderebbe in campo il 17 maggio, nel secondo turno della fase nazionale, disputando in totale sei partite verso l'obiettivo Serie B.