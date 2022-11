Palermo, bivio tattico per Corini: giocare d’attesa o provare ad imporsi rischiando

Dopo tre gare senza subire alcuna rete, contro Cittadella, Modena e Parma, i rosanero escono sconfitti dalla Calabria con il tris rifilato dalla compagine rossoblù, mostrando nuovamente quelle incertezze che sembravano essersi risolte. Sono ben cinque le partite in cui la formazione di Eugenio Corini ha incassato tre reti nell'attuale campionato contro le seguenti squadre: Ascoli, Reggina, Ternana, Pisa e Cosenza. "Se il Palermo prova a fare la partita perde solidità, perché la distanza tra le linee si allunga e le coperture preventive spesso non sono omogenee come quando la squadra imposta una gara di attesa e ripartenza. In secondo luogo il reparto arretrato nella sua composizione propone enormi lacune strutturali, perché nessuno dei difensori in organico è rapido nell'accorciare o nell'anticipo e soffre la velocità degli avversari", questa l'analisi del quotidiano.