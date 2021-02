Palermo-Bisceglie, le pagelle dei quotidiani: Santana dispensa pillole di classe, De Rose dà sostanza. Lucca…

Tre a uno. E’ questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio fra le mura amiche dello Stadio “Renzo Barbera”.

In occasione della sfida valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la compagine rosanero torna alla vittoria grazie ad una performance di livello di Mario Alberto Santana. Due assist vincenti per Lucca e Luperini, una serie di giocate che non sono certamente passate inosservate. Nonostante il gol incassato nei primi minuti, il Palermo visto contro il Bisceglie ha convinto e oggettivamente ben figurato.

Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori rosanero e al tecnico Roberto Boscaglia.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pelagotti 5.5, Accardi 5.5, Palazzi 6, Somma 6, Crivello 6, Luperini 6.5, De Rose 6.5, Santana 7, Rauti 6, Lucca 7.5, Valente 6, Marconi 6.5, Kanoute 6, Martin sv, Broh sv; Boscaglia 6.5.

CORRIERE DELLO SPORT

Pelagotti 5.5, Accardi 6, Palazzi 5.5, Somma 6, Crivello 6, Luperini 6.5, De Rose 6.5, Santana 7, Rauti 6.5, Lucca 7.5, Valente 5.5, Marconi 6, Kanoute 5.5, Martin sv, Broh sv; Boscaglia 6.5.

GIORNALE DI SICILIA

Pelagotti 6, Accardi 6, Palazzi 5.5, Somma 5.5, Crivello 6, Luperini 6.5, De Rose 6.5, Santana 7, Rauti 6, Lucca 8, Valente 6, Marconi 6, Kanoute sv, Martin sv, Broh sv; Boscaglia 6.5.