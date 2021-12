Palermo, bilancio in rosso: da vent’anni mai tante espulsioni. Il record nel 97/98

Il Palermo e il problema dei cartellini rossi: già dieci espulsioni in stagione, le ultime due nel match di Serie C contro il Latina

"La pioggia di rossi tradisce un’aria di «cattiveria» che in casa Palermo si respira da troppo tempo. Già dalla passata stagione, quella chiusa con espulsioni a manetta, liti tra compagni e decisioni drastiche, prese da Filippi per porre fine ad un clima di negatività che avrebbe potuto condizionare l’ambiente", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" puntando i riflettori sui dieci cartellini rossi rimediati dai calciatori del Palermo nella prima parte di campionato trascorsa con Giacomo Filippi alla guida tecnica.

Negli ultimi vent'anni di attività mai il Palermo ha contato così tante espulsioni e bisogna riavvolgere il nastro sino alla stagione 1999/2000 per ritrovare un numero di espulsi in doppia cifra. In quell'occasione, i cartellini rossi inflitti ai calciatori rosanero furono ben quattordici e il Palermo chiuse la stagione al sesto posto in Serie C. Il record risale all'annata 1997/98 "quella della retrocessione sul campo in C2, chiusa dai rosanero con un totale di diciotto espulsioni", chiosa il noto quotidiano.