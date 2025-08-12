Palermo, Bigon: “Bella opportunità vedere due squadre del gruppo riunite”

Riccardo Bigon, direttore tecnico globale del City Football Group, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club in occasione del match tra Palermo e Manchester City, andato in scena sabato 9 agosto e terminato con una vittoria per 3-0 dei citizens: "è un'opportunità molto bella di vedere riunite due squadre del gruppo e, nello stesso tempo, di abbracciare questa parte storica del calcio inglese che arrivò a Palermo tanti anni fa. Penso che sia un'opportunità molto interessante per vedere due realtà calcistiche diverse ma che fanno parte della stessa famiglia. match per prepararsi al meglio per il campionato? Come tutte le partite amichevoli del precampionato - ha continuato - sono sempre importanti per mettere minuti nelle gambe, per prepararsi e affinare le soluzioni tattiche. Quindi, sia per il Palermo che per il Manchester City, è un’occasione per avvicinarsi agli appuntamenti ufficiali ed essere più pronti. Il centro sportivo? Struttura talmente efficiente e allo stesso tempo anche bella, dove sicuramente i calciatori e tutte le persone che lavorano intorno a loro si sentono in un ambiente ideale per poter esprimere al meglio il loro talento e la loro professionalità. Sicuramente ti dà regolarità e consistenza nel giorno per giorno, perché è una situazione molto stabile e comoda dal punto di vista professionale: tutto è al suo posto, tutto funziona, tutto è a livelli alti. Quindi si riesce a preparare tutto al massimo. Come diceva ieri Pippo durante la cena, uno dei compiti di tutti all'interno di questo centro sportivo è dare il massimo per tutta la settimana, e qui lo puoi fare perché hai tutto quello che serve. Il CFG ha influito nella scelta di Inzaghi? Sì, è una cosa che lui ha accennato ieri: la solidità del club dal punto di vista organizzativo, delle strutture e l'ambizione che questo gruppo ha per il Palermo nel futuro sono state chiavi fondamentali nella sua scelta. Ha anche menzionato la nostra filosofia nel supportare gli allenatori, nello stargli vicino e nell’aiutarli. Qui abbiamo Carlo Osti, un direttore sportivo esperto che sa stare vicino agli allenatori e che sa perfettamente cosa chiediamo da Manchester. Penso che siamo perfettamente allineati".