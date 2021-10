Palermo, Biffi: “Problema trasferta? Il rischio è che diventi una psicosi”

Le dichiarazioni dell'ex capitano del Palermo, Roberto Biffi, in merito alle difficoltà dei rosanero lontano dal "Renzo Barbera"

Il Palermo di Filippi formato trasferta fa fatica a portare punti pesanti a casa. L'ex capitano dei rosanero, Roberto Biffi, che nella stagione 1991/1992 avevano più o meno lo stesso problema è intervenuto sulle colonne di "La Repubblica"."Sono cose che non hanno una spiegazione. Fuori casa avevamo paura, andavamo anche in vantaggio, ma alla fine si perdeva. Preparavamo la partita in settimana nel migliore dei modi, all'epoca c'erano i due punti a vittoria e sapevamo che anche con un pareggio avremmo mantenuto una buona media. Oggi quell'atteggiamento non pagherebbe. Ma il perché non si riesca a dare continuità alle prestazioni casalinghe è difficile da spiegare".