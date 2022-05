Palermo, Biffi e l’omaggio di Accardi: la bandiera rosa ringrazia così il picciotto

Il post Instagram della bandiera rosanero, Roberto Biffi, dopo l'omaggio ricevuto daAccardi che ha regalato all'ex difensore la sua maglia, dopo il successo del Palermo per 2-1 sulla Virtus Entella

Tanti anche i nomi illustri presenti al Comunale per vedere il match tra Virtus Entella e Palermo. In tribuna, oltre ad Antonio Cassano, ex fantasista di Bari, Roma, Milan e Real Madrid, tra le alre, era presente anche un'icona rosanero, bandiera indiscussa del club di viale del Fante, che ha militato con la maglia del Palermo per ben undici stagioni, dal 1988 al 1999. Stiamo parlando di Roberto Biffi, storico capitano del Palermo e detentore del record di presenze con la maglia rosa, con ben 318 partecipazioni a gare ufficiali con la formazione siciliana. In tribuna anche lui per assistere ieri al successo del Palermo contro la Virtus Entella, Biffi è stato poi omaggiato con una maglia da un palermitano doc, Andrea Accardi. La bandiera, Roberto Biffi, ha voluto ringraziare così il Palermitano del Villaggio Santa Rosalia, con un post su instagram: