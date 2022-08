Palermo, Bettella su Instagram: “Ripartiamo con forza. Ripagherò la fiducia…”

Il post Instagram del difensore ex Monza, Davide Bettella, dopo l’esordio amaro

Esordio amaro con la maglia del Palermo per Davide Bettella . L’ex difensore del Monza , subentrato nel corso della sfida del “Renzo Barbera” contro l’ Ascoli , persa dalla compagine rosanero di Eugenio Corini per 2-3, ha commentato la sua prima gara con la maglia rosanero, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Di seguito le sue parole.

“La prima, davanti a questo incredibile pubblico, non è andata come speravo, come volevamo, ma con il duro lavoro e la forza di un grande gruppo, quale siamo, dobbiamo ripartire già dalla prossima partita.