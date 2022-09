Palermo, Bettella rientra dalla squalifica. Da verificare le condizioni di Broh

Duello tra difensori ex Monza per un posto a Frosinone. Broh ancora in dubbio

Mediagol ⚽️

"Bettella torna disponibile. Da verificare ancora Broh", titola così la sezione dal campo della Gazzetta dello Sport che punta i riflettori sulla situazione degli indisponibili in casa Palermo.

Il difensore ex Monza ha scontato il turno di squalifica rimediato a Reggio Calabria per il cartellino rosso ricevuto, lasciando il posto ad un altro difensore ex Monza: Ivan Marconi, autore di una più che buona prestazione contro il Genoa. I due centrali si giocheranno il posto per la prossima sfida dei rosanero in programma sabato 17 settembre alle 14.00 al "Benito Stirpe" di Frosinone.

"Le condizioni di Broh, invece, vanno verificate giorno dopo giorno: l'italo-ivoriano ha saltato le ultime due partite per un guaio muscolare" prosegue le Gazzetta che sottolinea lo status non ancora ottimale dell'ex Sassuolo e Sudtirol, che rischia di rientrare alla corte di mister Eugenio Corini dopo la sosta nazionali e dunque nel mese di ottobre. "Di certo non ci saranno forzature, dato che tutti gli altri centrocampisti sono disponibili", conclude il quotidiano.