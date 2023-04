Palermo, Bettella e Graves scalpitano: in ballo c’è anche il loro futuro

Bettella e Graves scalpitano per avere una chance dal primo minuto. Entrambi i difensori centrali sono stati impiegati da Corini in occasione dell'indisponibilità di Mateju , Nedelcearu o Marconi . I margini di miglioramento sono tangibili per i due calciatori che cercano più spazio visti gli scricchiolii della difesa del Palermo nelle ultime giornate di campionato. In particolare Bettella "spera di convincere il club rosanero a riscattarlo dal Monza sebbene il prezzo per il riscatto di 4 milioni sembra essere uno scoglio molto grande da superare", si legge. Per il classe 2000 otto presenze da titolare con la maglia rosanero e diversi acciacchi fisici che ne hanno condizionato il rendimento complessivo.

Discorso diverso per Graves arrivato a gennaio dalla Danimarca. Abilità nel gioco aereo, grande fisicità e anche in questo caso ampi margini di miglioramento da un punto di vista sia tecnico che tattico. Nel caso del difensore danese si tratta di un investimento in chiave futura vista il contratto in essere con il club di viale del Fante fino al 2027. "Per entrambi la parte finale di questo campionato ha un valore particolare: Bettella vuole rilanciarsi e Graves confermare quanto di buono fatto nelle prime apparizioni in maglia rosanero e convincere Corini a puntare su di lui per la nuova stagione", chiosa il Gds.