Palermo, Berti: “Baldini e organico da Serie B, ma la cessione non deve distrarre”

Le parole dell'ex portiere rosanero in merito al cammino della formazione di Silvio Baldini verso la Serie B, oltre che in merito alla corsa Scudetto in Serie A e ai suoi progetti futuri

Parola a Gianluca Berti. Ex portiere di ottimo livello sotto il profilo tecnico, Gianluca Berti si è sempre consacrato leader carismatico e riferimento imprescindibile in ogni club in cui ha militato. Una carriera intensa e prestigiosa, alimentata da prodezze tra i pali, giocate istrioniche ed estemporanee in fase offensiva, una straripante dose di personalità al servizio della causa e dei compagni.

L'ex estremo difensore di Palermo, Roma, Genoa e Sampdoria, tra le altre, è stato intervistato ai microfoni di TMW, mettendo in luce il suo personale punto di vista sul cammino del Palermo nella complessa fase playoff verso la Serie B, dando anche le sue sensazioni rispetto al suo futuro nel mondo del calcio. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Il Palermo è una squadra importante, con tutte le carte in regola per arrivare in fondo. L'importante è che la squadra mantenga la testa al campo, senza farsi distrarre dai tanti rumors circa i possibili importanti innesti societari: quelle sono cose che si vedranno più avanti. Il mio futuro? Al momento solo qualche chiacchierata, ma mi auguro di poter rientrare in pista, un anno fermo è stato più che sufficiente. Spero possa presto presentarsi un progetto dove si possa lavorare con tranquillità e nel pieno rispetto dei ruoli".

Parentesi di Berti anche sulla corsa Scudetto in Serie A, con una lotta aperta anche in materia di salvezza: "Si, anche in A è ancora tutto aperto, ma credo che la lotta allo scudetto sia ormai tra Inter e Milan. La gara tra Salernitana e Venezia renderà invece molto rovente la lotta salvezza, potrebbe rientrarci anche il Cagliari: molto dipenderà dall'esito del match di giovedì".