Palermo, Beppe Accardi: “Spero che il 2025 porti bene. Desplanches non mi sembra maturo”

IL MOMENTO DEL PALERMO

Un tema inevitabilmente discusso ha riguardato il Palermo, in un momento di grande difficolta: "Ho visto la partita contro il Cittadella, dal punto di vista dell’approccio non si può dire nulla. Il portiere del Palermo, Desplanches, non mi sembra maturo. Per vincere un campionato serve un portiere che tiri via i problemi, non ci mette mai una pezza, così diventa dura. E quando le cose girano male non ci sono spiegazioni. Speriamo che il 2025 porti bene", ha detto l'operatore di mercato.