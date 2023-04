Palermo-Benevento, quote bookmakers: rosa favoriti al “Barbera”. X e segno 2…

Le quote dei bookmakers del match in programma sabato allo Stadio "Renzo Barbera"

E' tutto pronto per la sfida tra Palermo e Benevento, valevole per la trentaquattresima giornata di Serie BKT 2022-2023, in programma sabato pomeriggio alle ore 16:15 allo Stadio "Renzo Barbera". Archiviata la sconfitta rimediata sul campo del Venezia, la squadra di Eugenio Corini dovrà tornare al successo per per restare attaccato al treno playoff che, al momento, dista tre punti.

Di fronte, la compagine allenata da Andrea Agostinelli - ultima della classe a quota trenta punti - reduce dal pareggio per 1-1 ottenuto contro la Reggina. Trenta punti frutto di sei vittorie, dodici pareggi e quindici sconfitte. Venticinque le reti siglate fin qui, trentanove i gol subiti. L'ultimo successo del Benevento risale allo scorso 18 febbraio, quando i giallorossi hanno battuto per 1-0 il Brescia allo Stadio "Vigorito".

Per l'occasione, Corini non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, il lungodegente Salvatore Elia, oltre a Leo Stulac, e Francesco Di Mariano, sottoposto a Barcellona ad un intervento chirurgico in artroscopia (meniscectomia selettiva) per la lesione radiale incompleta del corno anteriore del menisco esterno del ginocchio destro. Pienamente recuperati Davide Bettella e Simon Graves, indisponibile anche Giuseppe Aurelio, alle prese con una lesione di primo grado al vasto laterale della coscia destra.

Agostinelli, invece, dovrà rinunciare al capitano Gaetano Letizia, oltre al lungodegente Capellini. Regolarmente a disposizione Schiattarella, Farias, El Kaouakibi ed il portiere Paleari, così come Carfora, tornato dallo stage con la Nazionale Under 17 di Corradi.

Intanto, la gara d'andata - andata in scena lo scorso 4 dicembre al "Vigorito" - è terminata con una vittoria per 1-0 in favore dei rosanero grazie al gol realizzato dal solito Matteo Brunori. Secondo i bookmakers, il Palermo parte dunque con il favore del pronostico. Il segno 1 è proposto 1.95 da Snai e Goldbet. L'eventuale successo del Benevento, invece, è quotato fra 3.90 e 4.20. Mentre l'X oscilla fra 3.30 e 3.35. Il segno Gol tra 1.87 e 1.95; No Gol tra 1.80 e 1.83.

1 x 2 GOAL NO GOAL Snai 1.95 3.35 4.00 1.90 1.82 Planetwin365 1.96 3.30 3.90 1.87 1.83 Goldbet 1.95 3.35 4.00 1.90 1.80 Bet365 1.90 3.30 4.20 1.95 1.80