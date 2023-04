Palermo-Benevento, nel segno di… De Zerbi: la gavetta e l’exploit in Premier League

Domani al Renzo Barbera si affrontano due squadre allenate dal tecnico emergente

"Non è un caso che sia entrato nella classifica dei cinquanta migliori allenatori del mondo stilata da “ Four Four Two”. La prestigiosa rivista inglese ha messo al primo posto Guardiola (...) e al 41esimo (...) Roberto De Zerbi, ex di Palermo e Benevento, sabato impegnati in una sfida senza ritorno", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" che punta i fari sul doppio ex di giornata.

Il tecnico originario di Brescia sta lottando per grandi traguardi con il suo Brighton che è ancora in corsa per staccare un pass per la prossima Champions League. Ma non solo; giocherà la semifinale di Fa Cup contro il Manchester United e ha battuto il Chelsea a domicilio, evento mai accaduto in 122 anni di storia del club.

"Palermo e Benevento, i suoi trampolini di lancio, in A. Non fortunati, a dire il vero (esonero con Zamparini, retrocessione con la “ strega”), ma importanti per entrare nella considerazione generale fino a toccare vette più alte con Sassuolo, Shakhtar e Brighton", si legge sul noto quotidiano. Dopo l'esonero in rosanero, Zamparini al suo posto chiamò l'attuale tecnico del Palermo, Eugenio Corini. Solo in un secondo tempo, l'ex presidente ammetterà: "Non dovevo licenziarlo. È stato il mio più grande errore". Sarà un derby dei ricordi per l'attuale tecnico del Brighton che, oggi, si sta imponendo a livello internazionale con la sua filosofia di calcio.