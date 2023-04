Palermo-Benevento, le pagelle dei quotidiani: ok Sala, Verre e Gomes in panne

Ancora un pari, il settimo nelle ultime undici partite. Ancora un'occasione persa. Il Palermo di Eugenio Corini non va oltre l'1-1 contro il Benevento di Andrea Agostinelli, ultima della classe in Serie B. Il vantaggio di Marco Sala dopo appena undici minuti, la rete del pareggio siglata da Diego Farias al minuto 28 del primo tempo. Poi, in extremis, il gol di Broh annullato dal Var all'ultimo dei cinque minuti di recupero per un rimpallo precedente sul braccio di Segre. Mediagol.it vi propone le pagelle dei quotidiani, con i voti dati ai calciatori del Palermo e al tecnico Eugenio Corini.