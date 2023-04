PALERMO-BENEVENTO: DOVE VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Archiviata la deludente sconfitta rimediata lo scorso weekend allo Stadio "Pier Luigi Penzo", il Palermo di Eugenio Corini tornerà in campo sabato pomeriggio. Alle ore 16:15 la compagine rosanero affronterà l'ultima della classe, il Benevento di Andrea Agostinelli, fra le mura amiche del "Renzo Barbera". Sono in vendita, dunque, i biglietti per assistere alla partita valevole per la trentaquattresima giornata di campionato di Serie BKT.