Palermo-Benevento, Clemente: “Rosa ottima squadra, le ‘streghe’ mi hanno sorpreso”

Parola a Giampiero Clemente . Il doppio ex di Palermo e Benevento è intervenuto sulle colonne del noto quotidiano "Il Sannio Quotidiano" in vista della trentaquattresima giornata del campionato di Serie B . Tra le tematiche affrontate, l'ex rosanero si è soffermato sugli obiettivi delle rispettive squadre e sui ricordi che lo legano a entrambe le piazze. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

«A Benevento ho vissuto gli anni migliori della mia carriera calcistica e della mia vita. Porto sempre Benevento nel cuore, purtroppo ho vissuto più dolori che gioie avendo perso 4 playoff in 5 anni ma ho un legame fortissimo con questa città. Sono passati più di dieci anni da quando sono andato via ma posso dire che ho un amore smisurato per Benevento, mi ha accolto alla grande e mi ha dato tantissimo sotto ogni punto di vista. Spero di riuscire a ritagliarmi uno spazio sabato pomeriggio e poter andare allo stadio, sarebbe un immenso piacere. Il Palermo è un’ottima squadra, ha un ottimo organico e la nuova società sta cercando in tutti i modi di raggiungere i playoff. La squadra mi ha fatto un’ottima impressione, il Benevento invece mi ha sorpreso. Palermo? Dopo la vittoria dello scorso anno a Palermo la piazza si è ricompattata, è come se fosse rinata la passione. La città ha risposto alla grande e vuole i playoff a tutti i costi ma mi aspetto un Benevento pronto dal punto di vista psicologico a dare battaglia a tutti i costi, lo spero».