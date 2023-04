Palermo-Benevento 1-1: Sala sblocca, Farias firma il pari. Pigliacelli top su Acampora

Ultimo treno playoff, o quasi, per il Palermo di Eugenio Corini. Al Barbera arriva il fanalino di coda Benevento, alla disperata ricerca di punti salvezza e con diverse defezioni in organico per il tecnico Agostinelli. Sanniti reduci dal confortante pari interno contro la Reggina di Inzaghi, Palermo che dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, ha collezionato solo un punto in tre gare disputate. La vittoria per Brunori e compagni manca dal match interno contro il Modena, conquistare l'intera posta in palio contro la compagine di Agostinelli è l'unica via per alimentare la flebile speranza di insinuarsi in zona playoff in questo rush finale della regular season. Rosanero in campo con il classico 3-5-2 elastico marchio di fabbrica del tecnico di Bagnolo Mella: Pigliacelli tra i pali, linea difensiva composta da Mateju, Nedelcearu e Marconi, Valente e Sala stantuffi a tutta fascia sulle corsie, Gomes, Verre e Saric cerniera in zona nevralgica. Chance da titolare per Tutino al fianco del bomber Brunori. Primo squillo per la formazione sannita che si rende pericolosa con un'incursione di Farias, bravo Mateju a murare il numero dieci ospite, quindi con Veseli che, in seguito ad un corner con annessa mischia nell'area piccola, chiama Pigliacelli ad una parata non semplice. Il Palermo non si scompone e va in vantaggio al minuto undici: Valente crossa dalla destra e Sala punisce l'indecisione della difesa sannita con un destro secco che trova l'incrocio dei pali. Il Barbera si anima e Saric ha un'ottima chance per il raddoppio su assist di Brunori: destro smorzato e parata semplice per Manfredini, Padroni di casa brillanti, tonici ed in controllo, surplace e doppia finta di Valente prima di un cross ben calibrato sul secondo palo: Sala è pronto alla deviazione vincente ma la difesa di Agistinelli chiude in corner. Ancora l'iperattivo Valente trova Brunori nel cuore dell'area, tap-in centrale per la parata senza patemi di Manfredini. Saricprova un destro dai ventidue metri al minuto ventisette, sfera alta sopra la traversa. I sanniti trovano il pari poco dopo: difesa rosa in versione presepio e Farias può battere Pigliacelli da pochi metri sull'assist di Ciano. Palermo che rischia ancora; gran mancino al volo di ciano dal limite dell'area, palla che fa la barba al palo. Palermo irretito dalla doccia fredda del pari ospite, Benevento in fiducia. Pigliacelli si supera, con una straordinaria parata di istinto su colpo di testa ravvicinato di Acampora. Dopo un minuto di recupero, la prima frazione si chiude in parità.