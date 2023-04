Palermo, beffa Di Mariano: lo stop sul più bello, il 10 rosa nella volata finale…

Corini spera nel recupero di Di Mariano per la volata finale del campionato di Serie B. L'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" si sofferma sul numero dieci rosanero che non sarà a disposizione del Palermo almeno per le prossime due partite con Cosenza e Venezia. L'attaccante palermitano è stato uno degli acquisti di maggior spicco nel mercato estivo e dopo un inizio complicato, in cui ha "combattuto con le ombre che da sempre accompagnano i palermitani che giocano per la propria città", ha convinto la platea con tre gol in due partite contro Pisa e Cittadella. "Poi il fastidio è diventato insopportabile e Corini non ha potuto che prenderne atto e rinunciarvi", si legge.