Palermo-Bassa Anaunia: non c’è Massolo, out anche Aurelio. Il motivo

Prima uscita stagionale per il Palermo di Eugenio Corini. Alle ore 17:00, al campo di Ronzone, i rosanero affronteranno la rappresentativa Bassa Anaunia. Sono quattro i calciatori che salteranno il test amichevole: Ales Mateju, Francesco Di Mariano, Giuseppe Aurelio e Samuele Massolo. Se il portiere classe 1996 è stato risparmiato poiché prossimo al trasferimento al Vicenza, il terzino sinistro classe 2000 è alle prese con un affaticamento muscolare: dunque, in via precauzionale, ha svolto soltanto un lavoro differenziato. Due-tre settimane di stop, invece, per l'attaccante palermitano, che ieri si è sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al retto femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo del caso.