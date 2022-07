Palermo, Barone: “Nome e blasone non bastano, serve progettualità. Importante la B”

Intervistato alle colonne odierne de La Gazzetta dello Sport, Barone ha sottolineato l'importanza del salto di categoria e gli obiettivo che il Palermo potrà porsi per il prossimo intenso campionato di Serie B. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "L’importante è che il Palermo sia tornato almeno in B, dopo il fallimento di tre anni fa. Questa è la categoria minima per una piazza come Palermo. Adesso c’è con una proprietà importante e con una tifoseria come quella rosanero, si può sognare il ritorno tra i grandi. Ma senza fretta: ci vuole progettazione e competenza. Il nome e il blasone non bastano per vincere. L’obiettivo primario quest’anno, secondo me deve essere il consolidamento, che già sarebbe qualcosa di importante in una B che si prefigura come una A-2".