Palermo-Bari, Polito: “Gara importante, ma non decisiva. Abbiamo un sogno”

Ancora pochi istanti e sarà Palermo-Bari, big match d’alta classifica che chiuderà il girone di andata di Serie C. Le due squadre si affronteranno alle 14:30 al “Renzo Barbera”. Un impegno presentato ai microfoni di...

"Sappiamo di incontrare una squadra forte, in uno stadio spettacolare. Sarà una partita tosta, faremo di tutto per portare a casa il massimo. Il Palermo ha giocatori di alto livello, lo dimostra il percorso che ha fatto, ha i mezzi per inseguire il Bari. la gara di oggi non può essere un'ipoteca, la Serie C finisce ad aprile. E' una partita importante, ma non decisiva. Sono scontri diretti, è importante mantenere un certo equilibrio ed andare avanti con un certo percorso. Secondo me è stato un mercato particolare, eravamo vincolati da alcuni fattori. Il giocatore più complicato da far arrivare è stato Ruben Botta. Oggi siamo qui e speriamo di portare a termine quel sogno che la città di Bari merita realizzare. Oggi questa squadra ha trovato un equilibrio importante, saremo vigili alla finestra nel caso ne avessimo bisogno".