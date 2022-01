Palermo, Bari ancora lontano: vetta -11 e doppio sorpasso, la classifica non sorride

La classifica non sorride al Palermo, con il Bari ancora lontano e sempre più squadre in lotta per la zona playoff

Mediagol ⚽️

"L’ottimismo di Baldini per l’esordio si scontra con la realtà della classifica. Il pareggio di Catanzaro, per il Palermo, è una chance mancata". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che mette in luce la situazione non felice di classifica che sta coinvolgendo il Palermo di Silvio Baldini nel Girone C di Serie C. I rosa pareggiano 0-0 a Catanzaro e non sfruttano il mezzo passo falso di Bari, Monopoli e Avellino, con le tre squadre che hanno ottenuto solo pareggi nelle rispettive sfide. Nessun punto rosicchiato da De Rose e compagni nel primo appuntamento del 2022, con l'inseguimento alla vetta che si fa sempre più complicato.

Il 3-3 del Bari contro il Catania poteva rappresentare già un'occasione per gli uomini di Baldini di accorciare sul primo posto, ma lo 0-0 del 'Ceravolo' ha praticamente lasciato tutte le distanze invariate. Anche quelle dalle concorrenti per le prime posizioni sotto la vetta.

"Il divario è rimasto identico a prima, pur con tutti i distinguo del caso: il Covid, l’allenatore nuovo, le difficoltà in trasferta e il livello dell’avversario. Baldini, prima della partita, è stato chiaro su tutte queste attenuanti: non ne vuole e non ne ha". Prosegue in tal senso il quotidiano, che sottolinea come il Palermo ragioni ancora sulla corsa, quasi impossibile sul Bari, con qualsiasi scivolone nei confronti dei biancorossi che può risultare fatale in ottica rimonta.

Non solo il Palermo parteciperà a questa rincorsa al Bari, con diverse squadre attualmente sopra i rosanero in classifica che possono sperare nei passi falsi della formazione di Mignani. Dal Monopoli all'Avellino, passando per Turris e Francavilla. I rosa hanno una bella gatta da pelare in questa stagione, anche per quel che riguarda un eventuale buon posizionamento in zona playoff.