Palermo-Bari 1-1: Lucca si inventa un gol d’autore ed evita la sconfitta. Boscaglia trova un punto sotto l’albero di Natale

PRIMO TEMPO – Ultima gara del 2020 per il Palermo di Roberto Boscaglia.

Al “Barbera” arriva il Bari di Gaetano Auteri secondo in classifica nel girone C di Serie C. Avversario di rango per la compagine rosanero, che sfida una delle formazioni maggiormente quotata in ottica promozione diretta.

Padroni di casa alla ricerca di una prestazione convincente e una vittoria di prestigio che riescano a conferire slancio al proprio campionato.

Boscaglia schiera il consueto 4-2-3-1: Pelagotti tra i pali, Accardi e Crivello esterni bassi, Marconi e Somma coppia di centrali difensivi. Palazzi-Odjer tandem di interni in zona nevralgica, Kanoute-Luperini-Rauti compongono il tridente alle spalle di Saraniti.

Match equilibrato con il Palermo che prova a fare la partita senza allungarsi troppo correndo il rischio di prestare il fianco alle ripartenze avversarie. Rauti è il più attivo ed effervescente in casa rosa: in avvio scalda le mani a Frattali con un bel destro dal limite, quindi stacca di testa su cross di Kanoute ma alza troppo la mira.

Il Bari copre il campo con attenzione e non perde mai densità e distanza tra i reparti: la compagine di Auteri riparte pericolosamente un paio di volte con Marras e Antenucci ma la difesa di casa riesce a metterci una pezza.

Marconi lascia il campo per un problema muscolare al minuto ventisette, lo rileva Lancini.

Le conclusioni dalla distanza di Palazzi e Kanoute risultano piuttosto velleitarie. Ben più pericoloso il destro di Rauti su punizione dal limite che termina non lontano dal sette. La sorte non sorride agli uomini di Boscaglia: la percussione di Marras dal fronte mancino dell’area di rigore genera un flipper che si trasforma in assist pe D’Ursi, il destro del calciatore di Auteri batte Pelagotti e firma il vantaggio ospite.

SECONDO TEMPO – Chance in avvio per Luperini, che si inserisce con il tempo giusto su cross dalla trequarti di Accardi, ma non centra la porta. Boscaglia opta per un doppio cambio dopo pochi minuti dall’inizio del secondo tempo: out Palazzi e Kanoute, dentro Silipo e Floriano.

Il Palermo non riesce a trovare il bandolo della matassa ed a creare reali disagi alla difesa ospite. La squadra di Boscaglia perde le distanze tra i reparti e si allunga concedendo interspazi e profondità alla formazione pugliese. D’Ursi buca in percussione la compagine rosanero ma spreca calciando in modo debole e centrale a due passi da Pelagotti. Boscaglia getta nella mischia Valente e Lucca richiamando in panchina Lancini e Rauti. Altra chance clamorosa per D’Orazio che prende alle spalle la linea difensiva di casa e calcia forte in diagonale sfiorando il palo.

Floriano disegna un tirocross su cui Luperini riesce a trovare la zampata del pari, la posizione di off-side di Saraniti induce il direttore di gara ad annullare la rete. Quando la strada appariva ormai terribilmente in salita, una straordinaria giocata di Lorenzo Lucca ristabiliva la parità.

Il classe 2000 si inventava una punizione praticamente perfetta: un destro secco e potentissimo da oltre 25 metri che Frattali poteva soltanto raccogliere in fondo al sacco. Prodezza balistica di altissimo lignaggio che toglieva le castagne dal fuoco al tecnico Boscaglia. Il generoso forcing nel recupero non sortiva ulteriori sussulti ed il match si chiudeva in parità.