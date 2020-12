Palermo-Bari 0-1: equilibrio al “Barbera”, Rauti ci prova e D’Ursi la sblocca. Commento primo tempo

Ultima gara del 2020 per il Palermo di Roberto Boscaglia.

Al “Barbera” arriva il Bari di Gaetano Auteri secondo in classifica nel girone C di Serie C. Avversario di rango per la compagine rosanero, che sfida una delle formazioni maggiormente quotata in ottica promozione diretta.

Padroni di casa alla ricerca di una prestazione convincente e una vittoria di prestigio che riescano a conferire slancio al proprio campionato.

Boscaglia schiera il consueto 4-2-3-1: Pelagotti tra i pali, Accardi e Crivello esterni bassi, Marconi e Somma coppia di centrali difensivi. Palazzi-Odjer tandem di interni in zona nevralgica, Kanoute-Luperini-Rauti compongono il tridente alle spalle di Saraniti.

Match equilibrato con il Palermo che prova a fare la partita senza allungarsi troppo correndo il rischio di prestare il fianco alle ripartenze avversarie. Rauti è il più attivo ed effervescente in casa rosa: in avvio scalda le mani a Frattali con un bel destro dal limite, quindi stacca di testa su cross di Kanoute ma alza troppo la mira.

Il Bari copre il campo con attenzione e non perde mai densità e distanza tra i reparti: la compagine di Auteri riparte pericolosamente un paio di volte con Marras e Antenucci ma la difesa di casa riesce a metterci una pezza.

Marconi lascia il campo per un problema muscolare al minuto ventisette, lo rileva Lancini.

Le conclusioni dalla distanza di Palazzi e Kanoute risultano piuttosto velleitarie. Ben più pericoloso il destro di Rauti su punizione dal limite che termina non lontano dal sette. La sorte non sorride agli uomini di Boscaglia: la percussione di Marras dal fronte mancino dell’area di rigore genera un flipper che si trasforma in assist pe D’Ursi, il destro del calciatore di Auteri batte Pelagotti e firma il vantaggio ospite.