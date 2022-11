Palermo, Barbera non è più fortino: già tre ko casalinghi. Record negativo…

Il Renzo Barbera non è più un fortino. Sull'eccellente rendimento casalingo, il Palermo di Baldini aveva costruito l'impresa promozione nella scorsa stagione. Un Palermo che è stato in grado di edificare e legittimare le ambizioni di ritorno in Serie B grazie alla straordinaria media punti ottenuta sia nel corso della regular season che dei playoff. Ben altra storia In questo girone d'andata del campionato di Serie B. Come sottolinea l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, tra le criticità emerse in questa complicata prima parte di stagione della compagine rosanero vi è anche la cronica difficoltà a capitalizzare a dovere i turni casalinghi. Nelle prime otto gare disputate al Barbera nella stagione 2022-2023, Brunori e compagni hanno messo già in fila tre sconfitte. Ascoli, SudTirol e Venezia, in rigoroso ordine cronologico e di calendario, hanno fatto bottino pieno in viale del Fante. Record negativo che eguaglia quello del campionato 1996-1997 quando sulla panchina rosanero sedeva Ignazio Arcoleo. La formazione di Corini ha ancora due gare interne prima del classico giro di boa. Al Barbera arriveranno Como e Cagliari e sarà importante fare punti sia per la classifica, ad oggi preoccupante e deficitaria, sia per evitare di battere questo storico record negativo. Un viatico che non promette nulla di buono: quel Palermo, inizialmente guidato da Arcoleo, totalizzò addirittura sette sconfitte in casa e chiuse il campionato con una mesta retrocessione.