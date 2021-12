Palermo, ‘Barbera’ campo inviolato: 9 stagioni senza sconfitte a fine anno

Domani il Palermo chiude il 2021 al «Barbera», per il secondo anno di fila si congeda dai suoi tifosi (per l’anno solare) contro il Bari e lo fa forte di una statistica che lo vede imbattuto da nove stagioni nell’ultima gara dell‘anno tra...

Domani il Palermo chiude il 2021 al «Barbera», per il secondo anno di fila si congeda dai suoi tifosi (per l’anno solare) contro il Bari e lo fa forte di una statistica che lo vede imbattuto da nove stagioni nell’ultima gara dell‘anno tra le mura amiche". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che mette al microscopio il rendimento positivo che il Palermo mantiene ormai costante nelle ultime gare dell'anno solare. Sono infatti 9 le stagioni consecutive nelle quali i rosa non perdono l'ultima partita dell'anno, dovendo fare un rilevante passo indietro fino alla prima retrocessione dell'era Zamparini per ritrovare un insuccesso. Un dato interessante, specialmente in vista di una sfida decisiva come quella al Bari, che i siciliani affronteranno per la seconda volta all'ultima giornata e con il quale si giocano una bella fetta di promozione diretta.