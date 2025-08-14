Palermo, Bani: “Haaland è rimasto stupito dall’atmosfera del Barbera. Sabato ho capito davvero cosa è Palermo”

"Haaland è rimasto stupito dall'atmosfera del Barbera e dal calore dei tifosi del Palermo per un'amichevole. È stata una serata unica da emozioni forti. Mi ha fatto capire davvero cosa siano Palermo e il Palermo. Per i tifosi è stato speciale tornare a vedere dei campioni nel proprio stadio. Vogliamo conservare questo entusiasmo per tutta la stagione. Un giocatore che mi ha stupito del City è stato Cherki, ha una qualità incredibile. Quelli del City sono stati molto disponibili con noi, sia prima che alla fine della partita. Si sono dimostrati grandi persone, oltre che fuoriclasse. Non so cosa abbia detto Guardiola a Corona, per lui sarà stato un momento speciale. È un ragazzo che ha un potenziale enorme. Sono convinto che farà tesoro di quelle parole"