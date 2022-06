Palermo, “bandiera” Accardi: futuro ancora in rosanero per il difensore? Le ultime

E ora attende una nuova chiamata. "Non è l’unico tra i rosanero in scadenza, ma Accardi ha uno status particolare, quello di 'profeta in patria', il che lo pone al di sopra di ogni altra questione", si legge. In attesa dell'ufficialità relativa alla cessione dell'80% delle quote del club rosanero al City Football Group , resta da capire se il futuro di Accardi sarà ancora a Palermo . "Tutto lascia

Nonostante l'ultima sia stata una stagione travagliata per via dei diversi infortuni, "Accardi ha tutta la stima di Baldini, come giocatore prima di tutto, per meriti acquisiti, e poi come uomo", oltre ad essere un vero e proprio idolo della curva. Ma non solo; il classe 1995 è anche una "bandiera del Palermo". Avendo collezionato più di quattro stagioni consecutive in maglia rosanero, infatti, il suo tesseramento non andrebbe ad occupare uno dei diciotto slot a disposizione del club riservati agli over 23. "Un vantaggio non da poco e Accardi è l’unico a poterne beneficiare", conclude il noto quotidiano.