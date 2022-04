Palermo, Baldini vede il secondo posto: rosa obbligati al tris per restare in alto

Contro il Monopoli il Palermo andrà in cerca della terza vittoria consecutiva, traguardo mai raggiunto da Baldini da quando siede sulla panchina rosanero

"Tre vittorie di fila, con Baldini, il Palermo non le ha centrate mai. A Monopoli, sabato, gli si presenta un’altra chance per farcela. Il «tris» mancante, quello che servirebbe a dare continuità ad una stagione che sta per entrare nel vivo con i play-off, passa da una delle trasferte più dure dell’anno". Apre così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sull'importante sfida tra Palermo e Monopoli, con i rosanero in cerca della terza vittoria consecutiva dopo i successi interni con Picerno e Taranto. La formazione di Silvio Baldini - da quando il tecnico toscano siede in panchina - non ha mai collezionato tre successi di fila, indice di un rendimento altalenante che ha portato il Palermo a fallire diverse ghiotte occasioni per un balzo in avanti in classifica.

Le ultime due vittorie hanno riportato fiducia ed entusiasmo all'ambiente, dopo tre pareggi consecutivi arrivati in sfide alla portata contro avversari di un livello inferiore. Questione di atteggiamento e di continuità nei novanta minuti, con Baldini che adesso dovrà cercare di sfatare una volta per tutte il tabù trasferta. Perché se il Palermo in casa non ha quasi mai fatto fatica e ha sempre trovato un risultato positivo, è lontano dal 'Barbera' che la musica è nettamente diversa, con la vittoria contro l'Avellino che si pensava potesse dare quella svolta decisiva per le prestazioni della squadra, ma così non è stato.

"Il Monopoli non sarà una corazzata al «Veneziani» come i rosa al «Barbera», ma ha ottenuto tra le mura amiche gli stessi punti fatti dal Bari nel proprio stadio", prosegue il quotidiano, che sottolinea come il momento di forma strepitoso del Monopoli - certificato dalle ultime sei vittorie in altrettanti match - potrebbe rappresentare davvero un ostacolo significativo per il Palermo, che in queste partite tende però ad esaltarsi pur di conquistare il risultato. I rosa vogliono restare in alto, di fronte un Monopoli in stato di grazia, con il primo tris dell'era Baldini che non potrebbe arrivare in un momento migliore.