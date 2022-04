Palermo, Baldini vede il Picerno: chance per Buttaro e Damiani? Dubbio Luperini

Le ultime novità di formazione verso il match contro tra Palermo e Picerno

"Titolare sempre, pressoché intoccabile... ma a 48 ore da Palermo-Picerno, Luperini non si è visto in campo per l’allenamento". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sull'atipica assenza di Gregorio Luperini nel penultimo allenamento della settimana in vista del match contro il Picerno. Non dovrebbe trattarsi di nulla di significativo per l'ex centrocampista del Trapani, che ha effettuato un lavoro differenziato in palestra senza nemmeno partecipare alla partitella di fine seduta. Un'indicazione che non deve fuorviare però, con un Luperini sempre utilizzato da Baldini nelle quattordici partite fin qui presiedute dal tecnico rosanero - ancora bloccato dal Covid 19 -, con una stanchezza complessiva che si sta certamente facendo sentire sulle gambe del trequartista.

Potrebbe toccargli, dunque, una giornata di riposo, con le opzioni al vaglio di Nardini che, tuttavia, non sembrano suggerire - a meno di vera e propria indisponibilità del numero 17 - un cambiamento rilevante nello schieramento. Se davvero Luperini non dovesse farcela, Fella potrebbe essere uno dei primi candidati per sostituirlo, nonostante il basso minutaggio nell'anno nuovo superiore soltanto a quello di Silipo.

"Il nodo sarà sciolto in giornata, per il resto non sono attese sorprese. Si va avanti col consueto 4-2-3-1", prosegue il quotidiano, che sottolinea la probabile presenza di Buttaro e Perrotta nella linea difensiva, con il quartetto completato da Lancini e Giron così come provato nell'allenamento di ieri. La squalifica in mezzo al campo di Dall'Oglio potrebbe regalare una nuova chance a Damiani accanto a De Rose in cabina di regia, con il rientrante Odjer dietro nelle gerarchie. Davanti dovrebbe restare tutto invariato - salvo il caso Luperini - rispetto all'ultima col Taranto, con Valente, Floriano e Brunori ad attendere l'ultimo nome per completare il quartetto offensivo della formazione di Baldini.