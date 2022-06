Palermo, Baldini valuta la sede del ritiro: tante opzioni, tra l’8 e il 12 luglio…

Silvio Baldini atteso in città per decidere date e sede del ritiro pre-campionato

Il lavoro del nuovo Palermo formato Serie B inizia a delinearsi. Il nuovo corso rosanero targato City Football Group prende forma, dalla conferma di Renzo Castagnini come direttore sportivo al fianco del tecnico Silvio Baldini , alla prossima sempre più probabile investitura in qualità di amministratore delegato del club di viale del fante di Giovanni Gardini , ex Lazio ed Inter , tra le altre, esperto profilo manageriale designato da Mansour , al timone della società rosanero.

Oltre al mercato per allestire la rosa che affronterà la prossima stagione agonistica, la società è al lavoro per definire la sede del ritiro pre-campionato. Silvio Baldini sarà in città tra oggi e domani - come riporta "La Gazzetta dello Sport edizione Sicilia" - per decidere insieme al club rosanero. Al vaglio diverse opzioni tra una rosa di circa dieci possibili destinazioni. Sarà il tecnico di Massa a decidere quale sarà la più adatta, in base a quelle che sono le esigenze tecniche di preparazione.