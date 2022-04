Palermo, Baldini ti ha messo le ali: punti, gol a grappoli e terzo posto

Finale di campionato super del Palermo di Silvio Baldini, adesso l’obiettivo è centrare la promozione in Serie B

Mediagol ⚽️️

"Quasi due punti di media a partita e un finale in crescendo. L’acuto di Baldini è il punto di forza del Palermo, in questa rincorsa all’ultimo posto utile per la Serie B", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sul rush finale della franchigia rosanero.

Ai playoff il tecnico originario di Massa ha già avuto una delusione ai tempi della Carrarese quando perse in semifinale ai supplementari contro il Bari. Oggi la strada è tracciata, va solo seguita sulla base di quanto di buono fatto nel 2022. Nell'anno solare corrente, infatti, hanno fatto meglio della squadra di Baldini solamente Bari e Catanzaro. In 17 partite alla guida dei rosanero, l'ex allenatore dell'Empoli ha ottenuto gli stessi punti del suo predecessore (33) ma con cinque gare in meno disputate. La media è di 1,94 punti a partita in assoluto. Dalla sfuriata di Potenza all'ultima giornata, invece, il Palermo ha raccolto ben 13 punti in cinque match. La media di 2,6 a partita per una squadra che adesso scoppia letteralmente di salute.

"Questo senza contare la potenza di fuoco di un reparto avanzato che ha espresso tutto il suo potenziale, con Baldini in panchina: 39 gol segnati (più di chiunque nel 2022), 25 di questi in 8 partite casalinghe (per una media di oltre tre gol a partita al «Barbera»), una sola gara terminata senza marcature (lo scontro diretto di Catanzaro) e la consacrazione di Brunori", prosegue il noto quotidiano. Nelle ultime partite, il Palermo si è riscoperto granitico pure nel reparto più arretrato, nonostante Baldini non faccia della fase difensiva un proprio marchio di fabbrica impeccabile.

"I continui cambi di formazione sono stati accantonati a favore di scelte chiare e definitive. Quelle che hanno portato alla scalata verso il terzo posto, che sarebbe stato tale anche restituendo i punti tolti alle concorrenti per via della radiazione del Catania", chiosa l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".