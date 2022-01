Palermo, Baldini spera nei negativi e vede il Catanzaro: in 6 di nuovo in campo

Il Palermo recupera altri 6 giocatori e vede la luce in fondo al tunnel causato dalle diverse positività al Covid 19 in squadra

"Baldini, adesso, ha una squadra. Rimaneggiata e in piena emergenza, ma con undici elementi a disposizione e un portiere. Le prime «negativizzazioni» hanno fatto respirare il Palermo, che attualmente conta tra i calciatori 13 positivi al Sars-Cov-2 e 15 negativi". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che fa il punto in casa Palermo sui nuovi giocatori negativi usciti dall'incubo Covid 19 e finalmente a disposizione del neo tecnico Silvio Baldini .

L'interruzione del campionato di Serie C avrebbe potuto rappresentare per il nuovo allenatore rosanero una ghiotta occasione per collaudare equilibri tecnici e tattici in campo. Tutto ciò sarebbe stato possibile se il Palermo avesse avuto a disposizione tutti i suoi effettivi, evento finora mai verificatosi per via delle molteplici positività al coronavirus che hanno colpito l'intero organico.