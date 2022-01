Palermo, Baldini sorride: giocatori e staff negativi al tampone, tutti disponibili

Il Palermo pare finalmente aver superato l'emergenza Covid-19: tutti i i tesserati negativi al giro di tamponi del 19 gennaio

Dopo il poco invidiabile record di club professionistico con il maggior numero di tesserati positivi al coronavirus in questa ennesima ondata di pandemia da Covid-19, il Palermo può finalmente tirare un sospiro di sollievo. In ossequio alle misure da protocollo, con isolamento domiciliare e screening di monitoraggio costante con relativi tamponi antigenici e molecolari, i calciatori rosanero ed i membri dello staff si sono progressivamente negativizzati, tornando ad integrarsi regolarmente nel gruppo squadra. Baldini, dopo varie sedute di allenamento a ranghi ridotti, ha gradualmente recuperato calciatori, tornati a tutti gli effetti a disposizione del tecnico dopo le rituali visite per l'attestazione dell'idoneità sportiva. L'emergenza sanitaria in casa rosanero, come si evince dal comunicato diramato dal club attraverso i suoi canali istituzionali, sembra finalmente essere superata.