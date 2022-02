Palermo, Baldini: “Silipo? Rispondo così. Diverse assenze ma…”

Queste le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico rosanero Silvio Baldini alla vigilia di Palermo-Juve Stabia del girone C di Serie C

Parola a Silvio Baldini. Il tecnico rosanero è reduce dal secondo pareggio consecutivo, con ben tre pareggi ottenuti in quattro partite sotto la gestione dell'ex Empoli e Carrarese. Domani alle ore 17:30, allo stadio "Renzo Barbera", Palermo e Juve Stabia sarà la sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Queste le dichiarazioni di Baldini alla vigilia di un match che dovrà riscattare i rosanero dai pareggi deludenti con Messina e Campobasso:

"Silipo? Devo ancora mettere a fuoco le ultime idee, ma ho tutte le dinamiche abbastanza chiare. Tutti avranno la propria opportunità per dimostrare il loro valore. A Campobasso ha fatto una buona partita, dal punto di vista tecnico non ha nulla da imparare. Quando è entrato domenica scorsa ha fatto una buona partita dal punto di vista caratteriale e anche nella fase di non possesso, dove deve ovviamente migliorare. Ho diverse assenze, giocando più partite ci stanno ma devo certamente girare quanto più possibile i giocatori in campo nelle varie gare. Alla fine dell'allenamento di oggi stabilirò tutto, non mi sembra corretto dire chi giocherà qui in conferenza. Non dobbiamo sempre cercare la verticalizzazione, perché se poi sbagli sei costretto a pressare e ad impiegare molte energie. La transizione tra possesso e non possesso va gestita meglio, per questo motivo è importante il palleggio. Tutto ciò dovrebbe portare ad aggredire la palla sempre più vicino alla porta".