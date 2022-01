Palermo, Baldini scalda l’attacco: Brunori o Soleri in vista del Catanzaro?

A 6 giorni dalla sfida in trasferta contro il Catanzaro, Silvio Baldini studia le possibili mosse per il reparto offensivo

"Sei giorni per rivitalizzare l'attacco in un contesto tattico nuovo. Quello di Silvio Baldini che, dopo due settimane in cui è stato alle prese con un cluster imponente dovuto alCovid, ha recuperato tutti quasi tutti gli effettivi per presentarsi al meglio al big match diCatanzaro di lunedì prossimo". Così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che concentra la propria attenzione sulla preparazione del Palermo alla trasferta contro il Catanzaro che darà il via al 2022 dei rosanero nel campionato di Serie C.

Quasi terminato l'incubo Covid 19, con diversi giocatori ormai usciti dal periodo di infezione, Silvio Baldini potrà avere la possibilità - nella settimana che manca alla sfida del 'Ceravolo' - di lavorare con tutti i suoi effettivi. Punta a ripartire al meglio il neo tecnico del Palermo, con una rincorsa al Bari che la compagine siciliana è obbligata a compiere, visti gli undici punti di distacco tra il Palermo e i pugliesi, attualmente in vetta alla classifica.

Quali uomini allora per scardinare la difesa del Catanzaro e regalare i primi tre punti della stagione a Baldini? Un dilemma che lo stesso allenatore ex Empoli sta cercando di risolvere nei giorni che mancano alla gara, con più di qualche nodo da sciogliere per quel che riguarda la costruzione del reparto avanzato.

"Le indicazioni degli ultimi due allenamenti in cui il gruppo è tornato a lavorare con quasi tutti gli effettivi danno segnali di grande cambiamento rispetto al passato e di uno sdoganamento delle linea verde con Silipo e Felici sugli esterni dei tre che agiscono dietro alla punta e Luperini "intruso" come trequartista atipico in posizione centrale". Prosegue così il quotidiano, che fa il punto anche sul ballottaggio, quanto mai aperto, tra Soleri e Brunori per una maglia da titolare. Il capocannoniere rosanero non è affatto certo del suo posto di fronte al tridente di trequartisti, con Baldini che starebbe valutando di dare una chance dall'inizio all'ex Roma. Quest'ultimo, sotto la gestione Filippi, ha sempre fatto meglio da subentrato rispetto a quando è sceso in campo dal primo minuto, al contrario dell'italo brasiliano che si è spesso caricato la squadra sulle spalle partendo proprio nello schieramento iniziale.

Un rimescolamento del reparto che potrebbe certamente dare una bella spinta a tutti gli attaccanti, tra chi cerca il riscatto e chi, invece, punta a mantenere il proprio ruolo di prima scelta nella margherita del neo tecnico.