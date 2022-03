Palermo, Baldini salta il Taranto: il tecnico positivo al Covid-19

Il tecnico rosanero Silvio Baldini, a seguito di un tampone effettuato, è risultato positivo al Covid-19

Con il rapido aumento dei casi registrati nelle scorse settimane tra le fila dei club di Serie C, il Covid-19 torna a bussare anche alla porta del Palermo. Questa volta è il turno del tecnico rosanero Silvio Baldini che, proprio questa mattina, avrebbe dovuto rispondere alle domande dei cronisti alla vigilia del match contro il Taranto. A darne notizia, proprio in conferenza stampa, è il direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini, che ha preso il posto dell'allenatore per presentare la sfida di domani contro la compagine pugliese, insieme al vice di Baldini Mauro Nardini.