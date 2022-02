Palermo, Baldini: “Ruolo del mental coach è fondamentale. I giocatori sono persone”

Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo, alla vigilia della gara in trasferta di Serie C girone C contro il Campobasso

Silvio Baldini, tecnico rosanero, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma contro il Campobasso allo stadio "Nuovo Romagnoli" alle 17.30. Il Palermo è reduce da un pareggio dal sapore di sconfitta in casa contro l'ACR Messina, con la compagine rosanero avanti di due reti al tramonto del primo tempo e tante occasioni sprecate che però non sembravano inizialmente pesare. Il tecnico ex Carrarese è chiamato a conquistare la vittoria nella prossima gara per muovere la classifica, spostarsi dal settimo posto e cercare di puntare ad un posto "al sole" ai prossimi play-off di Serie C. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico nativo di Massa:

"Autostima? Bisogna allenarla cercando di far capire che bisogna sempre cercare la prestazione, il risultato non deve condizionarti. La prestazione è dare le cose che servono alla squadra con fiducia ed entusiasmo. Questi son piccoli particolari che vanno allenati. La squadra deve concentrarsi sul modo come affrontare la gara indipendentemente da spogliatoi. Devi dimostrare che sei una persona che non desiderava far altro nella vita. Aggrapparsi a piccoli appigli non ci aiuta. Calci piazzati? Abbiamo sempre marcato il giocatore avversario più pericoloso con De Rose. Potremmo valutare di fare due marcature fisse, ma quelli più bravi stanno a zona in modo che possono attaccare la palla. Mental coach? La prima cosa quando sono stato chiamato qui è stato perché la squadra aveva dei momenti negativi in partite da vincere anche contro neopromosse. Mi dissero che la squadra si smarriva in quelle partite che sulla carta sembravano più facili. Con il lavoro, con l'applicazione e con la voglia di dimostrare di star indossando una maglia importante senza paura. Il lavoro del mental coach diventa fondamentale, si sente sempre con i ragazzi per cercare di dare delle indicazioni come ad esempio su dove focalizzare la propria attenzione. I giocatori sono persone e sono fragili come tutti, dobbiamo sforzarci di cercare le soluzioni e non i problemi".