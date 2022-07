Palermo: Baldini recupera Damiani, Soleri e Crivello. Luperini e Accardi…

"Tutti in gruppo, tranne Luperini e Accardi", scrive l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport". Silvio Baldini ha recuperato Damiani, Soleri e Crivello, che non erano partiti con la squadra per la trasferta di Rovetta. Accardi prosegue il suo percorso di riabilitazione per recuperare dall'infortunio al ginocchio rimediato lo scorso maggio a Trieste. Luperini, invece, non è attualmente a disposizione del tecnico di Massa a causa di una faringo-tracheite che lo costringe a letto con la febbre ed a prendere antibiotici.