Palermo, Baldini pronto a lanciare Damiani dal 1′: le ultime. E Brunori…

L'ultimo arrivato è stato schierato con i possibili titolari in vista della sfida tra Catanzaro e Palermo, in programma lunedì

"Palermo, in regia c'è una novità: Baldini pronto a lanciare Damiani". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle possibili scelte di Silvio Baldini . Domani, lunedì 24 gennaio, il Palermo affronterà fra le mura dello Stadio "Ceravolo" il Catanzaro di mister Vivarini . E per l'occasione, l'ultimo arrivato potrebbe essere schierato già nell'undici titolare.

Nella giornata di ieri, infatti, il tecnico toscano "ha provato la soluzione col regista a gestire le operazioni in mediana", si legge. Damiani è stato schierato al fianco di Dall'Oglio nel 4-2-3-1 provato allo Sport Village di Tommaso Natale. D'altra parte, il classe 1998 è stato tra gli elementi cardine della Carrarese di Baldini , che sfiorò la promozione in Serie B . Con l'allenatore originario di Massa alla guida, il giovane centrocampista ha collezionato ventinove presenze e tre assist, interpretando il ruolo di interno votato all'impostazione della manovra.

Il dubbio, in vista del match, è su chi potrebbe agire al suo fianco. Il principale candidato sembra, al momento, De Rose. A destra, invece, con la cessione di Almici alla Spal, Accardi pare in vantaggio rispetto a Doda per giocare dal primo minuto. Mentre Luperini, provato sempre dietro la punta Soleri, è stato schierato su una trequarti con Valente da una parte e Floriano dall'altra, "in cui tutti e tre si sono scambiati le posizioni in campo", prosegue il noto quotidiano.