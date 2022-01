Palermo, Baldini perde Brunori: l’attaccante out per Catanzaro, Perrotta in gruppo

Il numero 9 sarà certamente assente nella trasferta che vedrà gli uomini di Baldini impegnati a Catanzaro. Torna invece in gruppo Perrotta

"Palermo in campo, ancora senza Brunori. La punta, tenuta a riposo nel test di Marineo di giovedì, non si è allenata nemmeno ieri nella seduta mattutina allo Sport Village di Tommaso Natale". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che concentra le sue attenzioni sulla sfida che vedrà il Palermo impegnato nell'importante trasferta di Catanzaro . La formazione di Silvio Baldini dovrà certamente fare a meno del suo numero 9 e capocannoniere Matteo Brunori .

L'attaccante è uno dei 20 giocatori usciti dalla positività al Covid 19, ma rientrato ormai in gruppo da qualche tempo. La sua assenza nell'allenamento congiunto di Marineo poteva certamente rappresentare una prima indicazione, con l'ex Entella rimasto a Palermo ancora in attesa di completare l'iter medico previsto.

Chance al centro dell'attacco che sarà dunque data ad Edoardo Soleri, nel primo vero Palermo formato Baldini. Nota positiva, invece, quella legata al rientro di Perrotta. "Il tecnico, ieri, lo ha provato da centrale mancino nella linea a 4, in coppia con Lancini, in una difesa completata da Doda a destra e Crivello a sinistra", prosegue il quotidiano, con il difensore ex Bari che partirà però probabilmente dalla panchina, in cerca di una condizione migliore nelle prossime settimane.