Palermo, Baldini: “Nel calcio tanti truffaldini ignoranti. Draghi come De Rossi…”

Gruppo e percorso, queste solo le parole chiave che stanno nella testa e nel cuore del tecnico del Palermo, Silvio Baldini . Il coach della compagine rosanero, squadra neopromossa in Serie B dopo il successo della F inale playoff di Serie C contro il Padova di Massimo Odd o, è intervenuto ai microfoni del format satirico politico "Un giorno da pecora" in onda su Radio Rai 1.

"Il calcio è un mondo di qualunquisti che non sanno cosa sia la democrazia e la storia dell’Italia. I dirigenti che gestiscono le società sono dei truffaldini, non gli interessano i valori, gli interessa il risultato. Io ho un contratto che è scattato automaticamente, ma ho delle persone con me, e non mi va vengano lasciate indietro: qui non ho vinto io ma tutto gruppo. Draghi? Lui è uno molto tattico, sarebbe bravo a fare il centrocampista che è abile a incollare i reparti. Un mix tra Pirlo e Gattuso, diciamo uno come Daniele De Rossi".