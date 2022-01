Palermo, Baldini muove le sue pedine: chance per Damiani e Brunori verso il Monterosi

Il tecnico ex Empoli sarebbe intenzionato a dare una maglia da titolare al regista e al numero 9

"Lo spazio per Damiani lo farà Dall’Oglio. L’esordio da titolare del centrocampista preso in prestito dall’Empoli si avvicina: il Palermo, contro il Monterosi, si avvia a cambiare qualcosa in mediana. E quel «qualcosa», lì in mezzo, ha il numero 11 sulle spalle". Apre così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che mette in luce i possibili cambiamenti nell'undici titolare che Silvio Baldini attuerà nel prossimo match interno contro il Monterosi.

In mezzo al campo, sembra sempre più probabile la presenza dal primo minuto del neo acquisto Samuele Damiani. Il regista proveniente dall'Empoli dovrebbe avere già la sua chance da titolare dopo i pochi minuti finali concessi da Baldini nel pareggio di Catanzaro. Il classe '98 dovrebbe quasi certamente prendere il posto di Dall'Oglio, uscito malconcio dal match del 'Ceravolo' e out almeno per una maglia da titolare. Damiani rappresenta la prima scelta nel caso in cui l'ex Catania non dovesse recuperare, con il regista che è anche stato provato accanto a De Rose in un eventuale schieramento. Le soluzioni, aldilà di Damiani, non mancano, con il tecnico rosanero che potrà sicuramente contare su tutti i suoi effettivi, eccezion fatta forse, come detto, per Dall'Oglio.

"Almeno, in attacco Baldini sta mischiando le carte, ma dopo lo «zero» alla voce gol segnati per la quarta partita consecutiva, non è da escludere che le maggiori modifiche si possano vedere lì davanti. E il capocannoniere dei rosanero, in questa prospettiva, ha parecchie carte da giocarsi per prendersi una maglia dal primo minuto a scapito di Soleri". Prosegue in tal modo il quotidiano, che dà per buona la possibilità di rivedere dall'inizio Matteo Brunori. Il capocannoniere dei rosa - si legge - dovrebbe prendere il posto di Soleri nel ruolo di centravanti, con il trio di trequartisti alle sue spalle che potrebbe anche variare rispetto a quello visto contro il Catanzaro. Potrebbe essere la volta buona per vedere insieme Felici e Silipo, provati insieme a Fella alle spalle della punta.

In difesa non sono attesi cambiamenti, per un linea a quattro che si è comportata ottimamente contro il Catanzaro e che Baldini quasi certamente schiererà nuovamente in blocco, con l'unico ballottaggio da menzionare che sarà quello sulla destra tra Doda e Accardi, con Buttaro e Perrotta che per il momento scalpitano nelle retrovie.