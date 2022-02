Palermo, Baldini: “Messina? Partite così poi si perdono, almeno abbiamo pareggiato”

Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo, alla vigilia della gara in trasferta di Serie C girone C contro il Campobasso

Parola a Silvio Baldini, alla vigilia della sfida in programma contro il Campobasso allo stadio "Nuovo Romagnoli" alle 17.30. Il Palermo è reduce da un pareggio dal sapore di sconfitta in casa contro l'ACR Messina, con la compagine rosanero avanti di due reti al tramonto del primo tempo e tante occasioni sprecate che però non sembravano inizialmente pesare. Il tecnico ex Carrarese è chiamato a conquistare la vittoria nella prossima gara per muovere la classifica, spostarsi dal settimo posto e cercare di puntare ad un posto "al sole" ai prossimi play-off di Serie C. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico nativo di Massa:

"Se mi devo preoccupare dopo tre partite mi sembra eccessivo. Se uno fa questo mestiere e si preoccupa non riesce a trasmettere cose positive. Ci sono ancora tantissime gare, il presente è il Campobasso. Alla fine vedremo cosa abbiamo ottenuto. Mi devo preoccupare di capire come mai siam passati da un primo tempo bellissimo all'affanno della seconda frazione di gioco. Devo cercare di capire il motivo di questi cali. Classifica? Troppo presto per pensarci. I ragazzi si sono fatti travolgere da un episodio negativo. La squadra si è smarrita per venti minuti, anche contro il Monterosi venivano a incastrarsi su di noi. E' bastato quest'episodio per farci venire paura e angoscia. E quando ti capitano queste cose poi le paghi. Il più delle volte queste partite qui si perdono, almeno noi abbiamo pareggiato".