Palermo, Baldini: “Le favole hanno una fine, Castagnini top. Exploit Brunori…”

Le dichiarazioni dell'ex tecnico di Palermo e Perugia, tra le altre, Silvio Baldini

Silvio Baldini è certamente l'artefice della scalata alla Serie B del Palermo FC. Una cavalcata trionfale passata attraverso i playoff di Lega Pro, tra entusiasmo, passione ed alchimia. Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di TMW, l'ex tecnico di Empoli e Perugia, tra le altre, si è soffermato sull'esperienza vissuta sulla panchina rosanero. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal tecnico di Massa.

SUL MONDIALE - "Ho visto la finale. Anche i gol sono stati spettacolari. Non avevo interesse: i cantanti non guardano il Festival di Sanremo, puntano a parteciparvi. Marocco andato oltre ogni aspettativa? Quando le persone prendono coscienza che la differenza la fa solo la testa e cominciano a lavorare e avere autostima riescono ad andare oltre. A quel punto niente è impossibile. Se sei un talento ci metti meno tempo; se non lo sei ci metti più tempo. Ma arrivi. L’importante è avere un sogno, un obiettivo. Poi i limiti sono sconosciuti. Al Mondiale avrei tifato Marocco. Le cose che sono una sorpresa aiutano a migliorare tutte le persone che hanno difficoltà".

SERIE A -"Il Napoli reggerà per la volata scudetto? Le variabili non sono ponderabili. Saranno più bravi quelli che reggeranno. Faccio il tifo per il Napoli, per Spalletti. O per Pioli, altro allenatore preparato”.

CASTAGNINI AL PERUGIA - "Castagnini al Perugia ed io casa? È un dirigente bravo, una persona competente. Ha saputo aiutare l’allenatore che ha trovato. Non è partito prevenuto. Veramente se mi avesse trovato con quella squadra non sarei riuscito a fare questi risultati. Non sapevo portare quest’abito".

PALERMO E BRUNORI - "Era una bellissima favola. Tutte le favole hanno una fine. Sono molto grato a questi ragazzi, mi hanno dato il cuore. Quanto c’è di Silvio Baldini nell’exploit di Brunori? Non devo dirlo io. Sono stato fortunato a trovare un ragazzo disponibile che credeva in quello che gli dicevo".

TORNARE IN PISTA -"Come trascorro le mie giornate? Sto in mezzo alla natura. Ma vorrei partecipare. La mia prossima squadra ideale? La mia famiglia. Quando riesco a trovare una squadra e la porto vicina ai miei valori rendo al meglio”.